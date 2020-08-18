شكرا لقرائتكم خبر عن منع نجم الأهلي من دخول النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فوجئ محمد عمارة لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الأهلي السابق بمنعه من دخول القلعة الحمراء بدعوى عدم تجديد عضويته بالنادي خلال الفترة الأخيرة. وعلمت «المصري اليوم» أن عمارة حمل المسئوولية إلى مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بعدما انتقد اللاعب السابق إدارة النادي الأحمر في قراراتها الأخيرة التي تخص فريق الكرة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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