شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أثبتت الأشعة التي أجراها لاعب الأهلي محمود متولي إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لكشف طبي مع الدكتور أحمد عبدالعزيز يوم الأربعاء، لمتابعة حالته وتحديد مدة العلاج والتأهيل. وأصيب متولي خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري. واستطاع الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على حساب أسوان ليواصل تصدره لمسابقة الدوري برصيد 56 نقطة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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