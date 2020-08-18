شكرا لقرائتكم خبر عن ميرور: إصابة أحد لاعبي ليفربول بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ميرور» البريطانية، إن ليفربول تأكد من إيجابية أحد العينات الخاصة به بفيروس كورونا المستجد، خلال خوضه معسكرًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021 المقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

وأكدت صحيفة ميرور أن ليفربول اضطر للتخلي عن إقامة المعسكر التدريبي في إيفينان بفرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وبدلا منها اختاروا إقامة المعسكر في النمسا، لكنهم لم يسلموا من الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أنها تواصلت مع مسئولي ليفربول للتعليق على الأمر، إلا أن الريدز لم يعلن ما إذا كانت الإصابة بين لاعبيه أو أعضاء الجهاز الفني أو أحد العاملين.

يذكر أن ليفربول كان قد حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 19/20 قبل نهاية البطولة بسبع جولات وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف بريميرليج.