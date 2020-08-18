شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في الأهلي بسبب كثرة الإصابات قبل مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعيش الجهاز الفني للأهلي في حالة قلق بسبب كثرة الإصابات خلال الفترة الماضية، وقبل مباراة الزمالك والمقرر إقامتها السبت القادم. وشهدت مباراة أسوان إصابة محمود متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وإصابة أحمد الشيخ وجيرالدو وهو ما يعني غياب اللاعبين الثلاث المباراة القادمة، كما كانت الفترة الماضية قد شهدت إصابة ياسر إبراهيم بإلتواء في الكاحل قبل أن يعود ويشارك أمي في مباراة أسوان. وفي سياق متصل يستعد الأهلي لعرض الأشعة ولتقارير الطبية الخاصة بمحمود متولي على الدكتور أحمد عبد العزيز لتحديد فترة العلاج الفترة القادمة للاعب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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