شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يستهدف 4 لاعبين من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع 4 لاعبين من برشلونة خلال سوق الانتقالات الجاري.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يريد التخلص من عدد كبير من اللاعبين بعد النتائج السيئة التي حدثت الموسم الماضي كان أخرها الخسارة بـثمانية أهداف من بايرن ميونخ.

وحددت إدارة مانشستر يونايتد 4 لاعبين هم عثمان ديمبلي، وأرتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، في ظل رغبة أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، عن إعادة بناء الفريق الموسم المقبل، بعد الخروج المحبط من نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

وينظر يونايتد إلى ديمبلي باعتباره البديل المناسب لجادون سانشو، الذي فشل الشياطين الحمر في التعاقد معه من بوروسيا دورتموند، كما سيوفر خيارا أقل في الثمن في ظل المستوى الباهت الذي قدمه مع البارسا هذا الموسم.

يذكر أن سولسكاير يملك خطط كبيرة هذا الصيف، بعدما طالب الإدارة بضرورة الإنفاق من أجل تقليص الفجوة مع مانشستر سيتي وليفربول الموسم المقبل.

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