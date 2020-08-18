شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تأجيل افتتاحية الدوري الفرنسي بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الاثنين، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 20/21 بين أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان بسبب إيجابية 3 حالات كورونا بين صفوف نادي أولمبيك مارسيليا. وكان من المقرر إقامة المباراة الافتتاحية للموسم الفرنسي الجديد بين أولمبيك مارسيليا وسانت إتيان يوم الجمعة المقبل (21 أغسطس). وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا، أكدت خلاله تأجيل المباراة إلى 16 أو 17 من سبتمبر المقبل وفقًا للتغييرات في الظروف الصحية داخل نادي أولمبيك مرسيليا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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