شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: محمود متولي أصيب بقطع جزئي في الصليبي وجذع بالركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، إصابة محمود متولي مدافع الفريق بقطع جزئي في الرباط الصليبي وجذع في الرباط الداخلي للركبة في ضوء الأشعة التي أجراها اللاعب بعد مواجهة أسوان أمس، وكان "الخليج 365" قد أكد صباح اليوم أن محمود متولي تعرض لقطع جزئي في الرباط اللصليبي وان الإصابة ليست في غضروف الركبة كما أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد المباراة أمس.

وعرض مسئولو النادى الأهلى أشعة محمود متولى على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئى فى الرباط الصليبى للركبة وجزع فى الرباط الخارجي، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحى والبرنامج العلاجى.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

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وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.