شكرا لقرائتكم الجبلاية توافق على صرف تعويض مالى للاتحاد السكندرى.. لكن أقل من الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على صرف تعويض مالي للاتحاد السكندري بعد قرار تأجيل مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي التي كان مقررًا لها اليوم في الدوري.. وكشف مسئول اتحاد الكرة، إنه سيتم صرف تعويض مالي للاتحاد لكن قيمته أقل مما سيصرفه الاتحاد للإسماعيلي وحرس الحدود عقب تأجيل مباراتهما أمام المصري نظرًا لإصابات كورونا في صفوف الفريق.

وأوضح مسئولو الجبلاية : "اتحاد الكرة سيصرف تعويض مالي أكبر للإسماعيلي والحدود نظرًا لأن الأول ذهب للملعب والمصري انسحب والثاني تأجلت مباراته مع المصري في نفس اليوم".

فيما تدرس اللجنة الخماسية إحالة سمير حلبية رئيس النادى المصرى للجنة الانضباط بسبب تصريحاته الأخيرة ضد اللجنة وتجاوزه لفظيا ضدها، وسيكون القرار بناء على تفريغ كل مداخلات رئيس المصرى فى الفترة الأخيرة لتقديم المذكرة الخاص بشكواه للجنة الانضباط للتحقيق معه وتحديد العقوبة الموقعة ضده.

وقرر اتحاد الكرة إلغاء قرار اعتبار المصرى منسحبا أمام الإسماعيلى على خلفية عدم حضور الأول لقاء الدراويش الجمعة الماضية بالدورى بسبب إصابات فيروس كورونا بعد إطلاع اتحاد الكرة على المستندات التى تقدم بها مسئولو النادى البورسعيدى والخاص بالإصابات فى صفوف الفريق.

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ووجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية بـ3 رسائل شكر بعد قرار تأجيل مباراته أمام الاتحاد السكندرى غدا وإلغاء قرار اعتباره منسحبا أمام الإسماعيلى.

وتوجه النادى برسالة الشكر الأولى لجماهير المصرى العظيمة على موقفها الداعم لمجلس إدارة النادى المصرى وكل قراراته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى تجاوز الأزمة الأخيرة التى تعرض لها النادى المصرى.

وأكد مجلس إدارة النادى المصرى كذلك اعتزازه الدائم بمشاعر جماهير المصري الوفية والتى تضرب يوما بعد يوم القدوة والمثل للجميع فى مؤازرة ناديها بكل قوة وهو الأمر الذى يدفع بالجميع داخل القلعة الخضراء لبذل قصارى جهده للدفاع عن مصالح النادى المصرى من ناحية، وكذلك لتحقيق طموحات الجماهير العظيمة من ناحية أخرى.

كما وجه مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة الأستاذ سمير حلبية برسالة الشكر الثانية لكل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك لمساندتهم الدائمة للنادى المصرى ودعمهم المستمر للقلعة الخضراء على كل الأصعدة والمستويات.