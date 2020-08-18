شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه الزمالك 28 أغسطس ببطولة الجمهورية لشباب السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل موعد انطلاق الدور النهائى من بطولة الجمهورية للشباب تحت 18 سنة ، على أن تقام في الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجارى ، بالمعلب المفتوح بنادى 6 أكتوير ، والتي يشارك فيها 4 اندية وهى الزمالك وسموحة و الاتحاد السكندرى و الاهلى .

ومن المقرر ان يلتقى الأهلى مع الزمالك يوم 28 من الشهر الجارى في إطار اخر أيام الدور النهائي من البطولة ، بينما يلتقى في نفس اليوم الجزيرة مع سموحة .توج النادى الأهلى بطلا لدورى الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 في المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم بصالة الزهور، ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .

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ويشارك منتخب مصر للناشئين والناشئات فى بطولة كأس العالم للمهارات الفردية فى الفترة من 18 لـ 23 أغسطس الجارى على صالة المركز الأولمبى فى المعادي.

وأعلن رفيق يوسف، المدير الفنى لمنتخب الناشئين، عن قائمة المنتخب التى تضم 10 لاعبين وهم: "مؤمن طارق خيرى ومحمود وليد عبد المحسن وعبد الله ناصر من النادى الأهلي، إبراهيم محمد نبيل وعمر سعد حسن ويس أحمد عبد الفتاح من نادى سبورتنج، عمر محمد الدياسطى ومروان طارق محمد من الاتحاد السكندري، مازن أشرف الذهبى من نادى الشمس".

فيما أعلن على هاشم، المدير الفني لمنتخب الناشئات، قائمة تضم 10 لاعبات وهن "فريدة تامر ولجين سامي وفريدة مسعد وفريدة البنداري من نادى الصيد، هالة علي ورضوى علاء الدين وياسمين علاء الدين وآية خالد الفقي من النادي الأهلي، جنى حازم بركة من نادي الجزيرة وفريدة خالد حسن من نادي سبورتنج".