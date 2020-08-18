شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. جنش يعود لحراسة عرين الأبيض بعد غياب 442 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمود عبد الرحيم جنش لاعب فريق الزمالك لحراسة مرمى الفريق اليوم في مباراته أمام نادى مصر في الجولة العشرون من مسابقة الدورى ، حسب التشكيل المتوقع للأبيض فى اللقاء الذى يقام التاسعة من مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية ، بعد غياب عن العرين الأبيض استمر عدة أشهر منذ الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته مع مران المنتخب .

وحالة اعتماد باتريس كارتيرون على جنش اليوم في حراسة مرمى الزمالك في المباراة أمام نادى مصر، يكون الظهور الأول له بعد غياب استمر 442 يوما خاصة وأن أخر ظهور له كان في مباراة فريقه امام حرس الحدود يوم 3 يونيو من العام الماضى ، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، وبالتالي يشارك جنش بعد عام و شهران و اسبوعان ، ويوم واحد .

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ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.

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