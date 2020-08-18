شكرا لقرائتكم كورونا يتسبب بتأجيل مباراتين في الدوري المغربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم بالمغرب تأجيل مباراتين من الجولة 23 في الدوري المحلي بسبب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في صفوف لاعبي فريقي اتحاد طنجة ورجاء بني ملال.

وكانت الرابطة قررت في البداية تأجيل مباراة اتحاد طنجة مع الجيش الملكي بعد أن أكدت الفحوص وجود حالات مصابة بفيروس كورونا في اتحاد طنجة، ثم حدث تراجع، قبل أن تستقر على التأجيل في النهاية، وستكون هذه ثالث مباراة مؤجلة لاتحاد طنجة بعد مباراتين سابقتين أمام نهضة بركان وأولمبيك خريبكة.

وقالت الرابطة في بيان يوم الثلاثاء إن نتائج المسحة الأخيرة لنادي رجاء بني ملال أظهرت إصابة مجموعة من لاعبيه مما يستوجب وضعهم في الحجر الصحي من أجل الخضوع للعلاج، كما قررت تأجيل مباراة الوداد البيضاوي مع رجاء بني ملال التي كانت مقررة ذات اليوم إلى موعد لاحق، بعدما أظهرت المسحة وجود 11 حالة إصابة جديدة في صفوف رجاء بني ملال ليصل العدد الإجمالي إلى 13 إصابة.