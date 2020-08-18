ريتشارليسون: ميسي معجزة.. وعشت أفضل 20 ثانية مع رونالدو

وصف البرازيلي ريتشارليسون، لاعب نادي توتنهام الإنجليزي، الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعبقري، مؤكدا أنه يستحق الحصول على أفضل لاعب في العالم العام الماضي، مشيرا إلى أنه يرى في مواطنيه رونالدو ونيمار قدوة له في ملاعب كرة القدم.

وقال المهاجم صاحب الـ "23 عاما" في مقابلة مع "العربية": ميسي عبقري ومعجزة ويستحق لقب الأفضل في العالم، كما أحب كثيرا رونالدو الظاهرة، ونيمار أيضا، إنهما الأفضل حول العالم، إسلوبهما مختلف كثيرا، وشكلا الإضافة للأندية التي شاركا فيها ولكرة القدم بالبرازيل.

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وحول تشابه طريقة لعبه مع البرتغالي رونالدو، ذكر: نعم سمعت هذا من بعض الصحافة هنا في إنجلترا، هذا يسعدني كثيرا، رونالدو هو مرآتي التي أنظر إليها إنه لاعب رائع، هو مثال للاعب المتكامل، ولحسن حظي قابلته مرة كانت فقط لعشرين ثانية، كانت أفضل ثواني في حياتي، نصحني أن أواصل العمل وبكل جد.

وحول أفضل لحظاته في الملاعب، أوضح: استدعائي إلى مونديال 2018 بكل تأكيد، كان طموحي أن ألعب في المنتخب البرازيلي وهذا ما تحقق، وأريد أن أشارك مستقبلا في دوري أبطال أوروبا أيضا هذا طموحي.

ولفت ريتشارليسون إلى أنه يحرص على زيارة مواطنيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ديفيد لويز وويليان إلى جانب فيرمينو، ووصف البلجيكي دي بروين بأصعب لاعب واجهه، قائلا: هو لاعب مميز، ويسجل الكثير من الأهداف ويمرر الكثير ويصنع الكثير ولا يمكن إيقافه.