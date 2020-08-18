شكرا لقرائتكم برشلونة يقيل كيكي سيتيين بعد 7 أشهر من توليه المنصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين، إقالة مدربه كيكي سيتيين بعد ثلاثة أيام من خروج الفريق المهين من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خسارة تاريخية قوامها 8-2 أمام بايرن ميونخ الألماني.

ورشحت تقارير وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع رونالد كومان مدرب هولندا ومدافع برشلونة السابق لخلافة سيتيين، لكن إدارة النادي الكاتالوني لم تعلن عن هذا الأمر رسمياً، واكتفت بقول أن إقالة سيتيين جاءت في إطار تعديلات واسعة على قطاع كرة القدم بالاتفاق بين أعضاء مجلس الإدارة والمدير الرياضي إيريك أبيدال، الذي توقع الكثيرون أن يكون أحد ضحايا الهزيمة الأوروبية.

وتولى سيتيين (61 عاماً) مسؤولية برشلونة في يناير الماضي بعد استغناء النادي عن مدربه إرنستو فالفيردي الفائز بالدوري مرتين رغم تصدر الفريق للترتيب بفارق الأهداف، وقاد الفريق في 19 مباراة دورية، إلا أنه خسر لقب الدوري في الأسبوع قبل الأخير لمصلحة الغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان استمرار سيتيين في منصبه بعد الموسم الماضي محل شك، إلا أن ذلك تأكد بعدما تجرع برشلونة أثقل هزيمة أوروبية في تاريخه يوم الجمعة، وتم إقالة سيتيين بعد سبعة أشهر فقط في منصبه.