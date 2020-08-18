شكرا لقرائتكم الهولندي رونالد كومان يقترب من تدريب برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب رونالد كومان مدرب منتخب هولندا من قيادة برشلونة الموسم القادم، وذلك خلفاً لكيكي سيتيين بعد الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة، وذلك بحسب عدة مصادر إعلامية كاتالونية نشرت الخبر، مساء يوم الاثنين.

وتلقى برشلونة أكبر هزيمة أوروبية في تاريخه عندما سقط أمام بايرن ميونخ 8-2، وهي الخسارة التي أشعلت الأجواء المشتعلة أساساً داخل معقل "كامب نو" وسط أخبار مؤكدة عن إقالة كيكي سيتيين، وعزم الإدارة تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى مطلع العام المقبل بدلاً من منتصفه، وأخبار رحيل ميسي، وأخيراً الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين المهمين في إطار حملة تصحيح الأوضاع داخل برشلونة.

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ووفقاً لإذاعة "راك 1" فإن كومان لاعب برشلونة السابق سيكون مدرباً للفريق الموسم المقبل، بعدما تفوق على ماوريسيو بوكيتينو وتشافي هيرنانديز بالإضافة إلى غارسيا بيميتينا مدرب فريق برشلونة الرديف.

وتحفظ ذاكرة أنصار برشلونة هدف كومان الشهير عام 1992 في مرمى سامبدرويا الإيطالي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز فريق المدرب الراحل يوهان كرويف بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا.

وتولى كومان تدريب أياكس وفينوورد وآيندهوفن في بلاده، بالإضافة إلى فالنسيا الإسباني وساوثهامبتون وإيفرتون في إنجلترا، كما عمل مساعداً للويس فان غال إبان فترة تدريبه لبرشلونة بين عامي 1998 و1999، وهو الآن مدرباً لمنتخب هولندا منذ 2018.