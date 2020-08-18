ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح الأهلي الأهداف عن طريق جيرالدو دا كوستا، ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني، ثم عزز أليو بادجي بالهدف الثالث في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يواصل الأهلي تصدره جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز في 18، وتعادل في مباراتين، ولم يُهزم في أي مباراة أخرى، فيما سجل لاعبيه 52 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

ترتيب الدوري المصري:

1-الأهلي 56 نقطة.

2-الزمالك 38 نقطة.

3-المقاولون العرب 37 نقطة.

4-بيراميدز 36 نقطة.

5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6-سموحة 27 نقطة.

7-إنبي 26 نقطة.

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8-الانتاج الحربي 24 نقطة.

9- الاسماعيلي 22 نقطة.

10-الجونة 21 نقطة.

11-المصري 20 نقطة.

12-حرس الحدود 19 نقطة

13-أسوان 19 نقطة.

14-طلائع الجيش 18 نقطة.

15-وادي دجلة 18 نقطة.

16-مصر للمقاصة 17 نقطة.

17-طنطا 16 نقطة.

18-نادي مصر 12 نقطة.