طارق سليمان يجيب.. هل الأهلي في حاجة لحارس مرمى بعد رحيل إكرامي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر ليس في حاجة لضم حارس مرمى جديد خلال الموسم المقبل بعد رحيل شريف إكرامي، لافتًا إلى أنه بذل مجهودًا كبيرًا لتطوير أداء محمد الشناوي.

وخلال تصريحات إذعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال سليمان: "تلقيت عروضًا كثيرة بعد رحيلي عن الأهلي من داخل مصر وخارجها، بعض العروض لم تكن مناسبة بالنسبة لي، ولم تكتمل المفاوضات مع البعض الآخر".

وعن تأثر الأهلي برحيل إكرامي، قال: "الأهلي ليس في حاجة لضم حارس مرمى في الفترة الحالية، الفريق يضم محمد الشناوي وعلي لطفي حارس جيد لكنه لا يشارك، وعندما يحصل على الفرصة سيظهر بشكل مميز، وهناك أيضًا مصطفي شوبير وأحمد طارق سليمان وحمزة علاء".

وتابع: "بذلت مجهودًا كبيرا من أجل تطوير أداء محمد الشناوي، ورفضت رحيله عن الأهلي قبل سنوات لأنه حارس مميز، ويمتلك كل المواصفات المطلوبة في حراسة المرمى".

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وواصل: "في بداية مشاركات الشناوي مع الأهلي نال انتقادات عنيفة، لكننا رفضنا التعليق وبذلنا مجهودًا لأننا نثق في قدراته، وفي النهاية لعب مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم، عملنا في صمت وهدوء".

وأردف: "أي حارس مرمى كبير سينضم للأهلي في التوقيت، فمن الصعب أن يشارك أساسيا، سيجلس بديلا في ظل تألق محمد الشناوي".

وأضاف: "علي لطفي حارس مميز، ولعب مع إنبي في الدوري الممتاز، وفي حالة تعرض الشناوي لأي ظرف فهو متواجد مع الفريق، ومن الوارد أن يتم الدفع في بعض المباريات، ومصطفي شوبير حارس جيد وله مستقبل كبير".

وأتم: "أحمد طارق سليمان متواجد في فريق 99، وكان يسير بشكل جيد، ولعب عدة مباريات لكن الكرة توقفت بسبب كورونا، وسبق وتم تصعيده، حتى في وجود رينيه فايلر المدير الفني الحالي، وفي الفترة المقبلة سيكون له دور".