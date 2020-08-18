إصابات وراحلون.. شكل قائمة الأهلي بعد خسارة 7 مقاعد بالقائمة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

تعرض محمود متولي مدافع النادي الأهلي، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة الفريق أمام أسوان ضمن الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وزادت إصابة متولي من أزمة النادي الأهلي خاصة في البطولة الأفريقية، فيلتقي أمام الوداد المغربي ذهابا يوم 25 سبتمبر، قبل مواجهة الإياب في القاهرة 3 أكتوبر. فيما يسير بخطى جيدة في بطولة الدوري، ويحتاج لحصد 24 نقطة أي الفوز في 8 مباريات من إجمالي 14 جولة متبقية ببطولة الدوري، ليتوج رسميا باللقب الـ42 في تاريخه.

وفي حالة وصول الأهلي للمباراة النهائية في دوري الأبطال سيلتقي أمام الفائز من الرجاء المغربي والزمالك، حيث يسعى المارد الأحمر لحصد لقبه الأفريقي التاسع، بعد غياب وصل لـ7 سنوات.

وكان النادي الأهلي قام بقيد 26 لاعبا في القائمة الأفريقية الأولية بداية الموسم، قبل قدوم السويسري رينيه فايلر، ليضيف على تلك القائمة سعد سمير مع دور المجموعات، ثم الثلاثي كهربا وبادجي، ومصطفى شوبير في فترة القيد الثانية، لتكتمل قائمة الـ30 لاعبا.

وخسر الأهلي 7 مقاعد حتى الآن، ليتبقى له 23 لاعبا في القائمة الأفريقية.

الخسارة الخماسية:

خرج صلاح محسن مع بداية الموسم معارا إلى سموحة بعد مشاركته في مباراتي الدور التمهيدي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية وتسجيله هدفين بواقع هدف ذهابا وآخر إيابا، ثم تبعه رفع اسم المغربي وليد أزارو من القائمة في يناير بعد خروجه لإعارة بنادي الاتفاق السعودي، لإتاحة الفرصة للأهلي لقيد صفقته الجديدة وقتها أليو بادجي.

وتتيح اللائحة المحلية قيد 4 صفقات أجنبية، بالإضافة للاعب شمال أفريقي يُعامل كلاعب مصري.

كما انتهت إعارة رمضان صبحي، الذي أبدى رغبته في الرحيل لنادي بيراميدز، وكذلك قيام النادي الأهلي بإبلاغ الثنائي شريف إكرامي، وحسام عاشور بنهاية موسمهما مع الفريق، ليخسر الفريق 5 مقاعد للاعبين رحلوا عن صفوف الفريق مقيدين بالقائمة الأفريقية.

إصابتان:

وخسر الأهلي مدافعه سعد سمير بعد إصابته في مباراة بلاتنيوم ستارز بقطع في وتر أكيلس، قبل أن يخسر متولي مؤخرًا أمام أسوان، الإصابة التي أنهت على موسمه مع الفريق الأحمر.

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ومن المقرر أن يعود حسين الشحات لتدريبات الأهلي في الأول من سبتمبر تمهيدا للمشاركة في المباريات، فيما لم يتضح بعد موقف صالح جمعة رغم عودته للتدريبات حيث لم يشارك في أي مباراة سواء ودية أو رسمية منذ بداية الموسم.

القائمة الحالية:

وتتكون قائمة الأهلي الأفريقية حاليا من 23 لاعبا بواقع 19 لاعبا، و3 حراس مرمى، مما يعني أن الفريق قد يتعرض لأزمة حال تعرض أي لاعب لإصابة أو إيقاف، بالإضافة لقلة الخيارات البديلة المتاحة لفايلر خلال المواجهات الحاسمة بدوري الأبطال.

ولم يقيد الأهلي أفريقيا محمد محمود، أو أي من ناشئيه عربي بدر، أو محمد فخري، أو شادي رضوان، كما لم يتضح موقف فايلر النهائي من صالح جمعة، في الوقت الذي يغيب فيه محمود كهربا عن المشاركات المحلية بسبب إيقافه مما قدر يؤثر على جاهزيته في المباريات الأفريقية.

وتأتي القائمة الأفريقية المتبقية للأهلي والمكونة من 23 لاعبا، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعه - أيمن أشرف- علي معلول- محمود وحيد

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - حمدي فتحي

وسط الهجوم: حسين الشحات - أحمد الشيخ - محمد مجدي "أفشة" - وليد سليمان - جيرالدو - محمود كهربا - صالح جمعة

الهجوم: مروان محسن - أليو بادجي - جونيور أجايي