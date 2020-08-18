عبدالحفيظ لـ"الخليج 365": إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها محمود متولي مدافع الفريق، أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.

وأوضح عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب سيخضع لكشف طبي مع الدكتور أحمد عبدالعزيز يوم الأربعاء، لمتابعة حالته وتحديد مدة العلاج والتأهيل.

وأصيب متولي خلال الشوط الأول من مباراة الأهلي وأسوان، التي أقيمت على ستاد القاهرة، ضمن الجولة الـ20 لمسابقة الدوري.

واستطاع الأهلي الفوز بثلاثية نظيفة على حساب أسوان ليواصل تصدره لمسابقة الدوري برصيد 56 نقطة.