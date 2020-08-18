ميرور: حالة إيجابية بفيروس كورونا بين صفوف ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ليفربول تأكد من إيجابية أحد العينات الخاصة به بفيروس كورونا المستجد.

ويخوض ليفربول معسكرًا في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد 2020/2021 المقرر انطلاقه في الثاني عشر من سبتمبر المقبل.

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وأضافت "ميرور" أن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز اضطروا للتخلي عن إقامة المعسكر التدريبي في إيفينان بفرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وبدلا منها اختاروا إقامة المعسكر في النمسا، إلا أن الفريق لم يسلم من الوباء.

وأكدت الصحيفة أنها تواصلت مع مسئولي ليفربول للتعليق على الأمر، إلا أن الريدز لم يعلن ما إذا كانت الإصابة بين لاعبيه أو أعضاء الجهاز الفني أو أحد العاملين.

جدير بالذكر أن ليفربول حسم بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 19/20 قبل نهاية البطولة بسبع جولات وبفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي وصيف بريميرليج.