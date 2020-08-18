رسميًَا.. تأجيل افتتاحية الدوري الفرنسي بسبب حالات كورونا في صفوف مارسيليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الاثنين، تأجيل المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 20/21 بين أولمبيك مارسيليا وسانت إيتيان بسبب إيجابية 3 حالات كورونا بين صفوف نادي أولمبيك مارسيليا.

وكان من المقرر إقامة المباراة الافتتاحية للموسم الفرنسي الجديد بين أولمبيك مارسيليا وسانت إتيان يوم الجمعة المقبل (21 أغسطس).

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وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا، أكدت خلاله تأجيل المباراة إلى 16 أو 17 من سبتمبر المقبل وفقًا للتغييرات في الظروف الصحية داخل نادي أولمبيك مرسيليا.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، أعلن مارسيليا اليوم الاثنين: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات جديدة لفيروس كورونا، لكن تم تأكيد 3 حالات مشتبه بها يوم الأحد الماضي".

وأضاف البيان، أن النادي أطلع رابطة الدوري الفرنسي على كافة المستجدات الخاصة بالنادي واللاعبين.