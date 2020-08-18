محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي أولمبيك مارسيليا اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد الاختبارات التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني والطبي يوم الأحد الماضي.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، كتب مارسيليا: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات جديدة لفيروس كورونا، لكن تم تأكيد 3 حالات مشتبه بها يوم الأحد الماضي".
وأضاف البيان، أن النادي أطلع رابطة الدوري الفرنسي على كافة المستجدات الخاصة بالنادي واللاعبين.
وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد 20/21 يوم الجمعة المقبل، بمواجهة تجمع بين مارسيليا وسانت إيتيان في تمام السابعة مساء على ملعب فيلودروم.
كانت هذه تفاصيل خبر مارسيليا يعلن إيجابية 3 حالات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.