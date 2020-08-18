مارسيليا يعلن إيجابية 3 حالات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا، بعد الاختبارات التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني والطبي يوم الأحد الماضي.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، كتب مارسيليا: "بعد الاختبارات التي أجريت اليوم الاثنين، لم يتم الكشف عن أي حالات جديدة لفيروس كورونا، لكن تم تأكيد 3 حالات مشتبه بها يوم الأحد الماضي".

وأضاف البيان، أن النادي أطلع رابطة الدوري الفرنسي على كافة المستجدات الخاصة بالنادي واللاعبين.

وكان من المقرر أن تنطلق مباريات الدوري الفرنسي للموسم الجديد 20/21 يوم الجمعة المقبل، بمواجهة تجمع بين مارسيليا وسانت إيتيان في تمام السابعة مساء على ملعب فيلودروم.