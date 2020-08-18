أحمد حسن: الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب

أكـد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي لن يتأثر برحيل أي لاعب في أي وقت، والفريق يواصل حصد الألقاب واقترب من التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم.
قال عبر برنامجه "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر: "قد يتأثر الأهلي نوعًا ما لفترة قليلة، لكن لن يستطيع أحد الإيقاع بالفريق".
وأضاف: "الأهلي تأسس منذ عام 1907، ويحتاج 113 عامًا أخرى للإيقاعبه، لكن لن يقع النادي مطلقًا، وعلى مدار تاريخه يمر بالصعوبات ولكنه يعود بقوة".
وواصل: "الأهلي كان يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم محمود الخطيب وطاهر أبوزيد، وقبلهم صالح سليم، وكلهم رحلوا واعتزلوا ولم يقع الأهلي، ومستمر في حصد البطولات".
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