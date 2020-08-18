مهاجم توتنهام يصف ميسي بـ"العبقري".. و"دي بروين" بـاللاعب الصعب

وصف البرازيلي ريتشارليسون مهاجم فريق إيفرتون الإنجليزي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعبقري والمعجزة ، مشيرًا إلى أنه يستحق الحصول على أفضل لاعب في العالم العام الماضي.

كما اعتبر مواطنيه رونالدو ونيمار قدوة له في ملاعب كرة القدم.

وقال ريتشارليسون "23 عاما" لـ "العربية" أحب كثيرا رونالدو الظاهرة، ونيمار أيضا، إنهما الأفضل حول العالم، إسلوبهما مختلف كثيرا، وأضافا للأندية التي شاركا فيها ولكرة

القدم بالبرازيل.

وحول تشابه طريقة لعبه مع البرتغالي رونالدو،قال: سمعت هذا من بعض الصحافة هنا في إنجلترا، هذا يسعدني كثيرا.

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ورونالدو هو مرآتي التي أنظر إليها إنه لاعب رائع، هو مثال للاعب المتكامل، ولحسن حظي قابلته مرة كانت فقط لعشرين ثانية، كانت أفضل ثواني في حياتي، نصحني أن أواصل العمل

وبكل جد.

وحول أفضل لحظاته في الملاعب قال: استدعائي إلى مونديال 2018 بكل تأكيد، كان طموحي أن ألعب في المنتخب البرازيلي وهذا ما تحقق، وأريد أن أشارك مستقبلا في دوري أبطال أوروبا أيضا هذا طموحي.

ولفت ريتشارليسون إلى أنه يحرص على زيارة مواطنيه المتواجدين في الدوري الإنجليزي مثل ديفيد لويز وويليان إلى جانب فيرمينو.

ووصف البلجيكي دي بروين بأصعب لاعب واجهه، قائلا: هو لاعب مميز، ويسجل الكثير من الأهداف ويمرر الكثير ويصنع الكثير ولا يمكن إيقافه فهو لاعب شامل.