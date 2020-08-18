اتحاد الكرة يناقش إحالة سمير حلبية رئيس المصري للجنة الانضباط

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، إحالة سمير حلبية، رئيس المصري، للجنة الانضباط بالجبلاية، بعد تصريحاته التلفزيونية خلال الأيام الماضية التي تجاوز فيها لفظيًا في حق اتحاد الكرة.

يعكف مسئولو اتحاد الكرة على تفريغ تصريحات حلبية الأيام الماضية من أجل اتخاذ إجراء ضده حال ثبوت هجومه على الجبلاية بسبب أزمة إصابات فريق المصري بفيروس كورونا.

استقبل أول أمس الاتحاد المصري لكرة القدم وفدًا عن النادي المصري لشرح ملابسات ما أدى إلى عدم تمكن النادي من آداء مباراته أمام الإسماعيلي في موعدها المقرر، حيث قدم النادي المصري ما يثبت أن عدد الحالات الإيجابية بين لاعبي الفريق الأول قد تجاوز 10 لاعبين.

وبناءً عليه تواصل الاتحاد المصري على الفور بالشركة المسئولة عن إجراء المسحات وسبب قيامها بإبلاغ اتحاد كرة القدم بأن عدد الإصابات لم يتجاوز 9 حالات في صفوف لاعبي الفريق الأول.

وأفادت الشركة بعد مراجعتها الأوراق كافة الخاصة بأسماء اللاعبين وأماكن إجراء المسحات، أن النادي المصري قام بعمل مسحات لاثنين من