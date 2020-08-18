رسميًا.. تأجيل افتتاحية الدورى الفرنسي بين مارسيليا وإيتيان بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدورى الفرنسى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة افتتاحية الدورى الفرنسى التي كان من المقرر لها الجمعة المقبل ، وذلك بسبب إصابة ثلاثة لاعبين من فريق مارسيليا بفيروس كورونا.
ونشرت رابطة الدورى الفرنسى بيانلها قائلة: " في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة لنادي مارسيليا، تقرر تأجيل مباراته ضد سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021"
وأضاف البيان : " ووفقًا للبروتوكول التنظيمي للمباريات الذي وضعته الرابطة، فقد تقرر تأجيل المباراة لتقام أحد أيام الأربعاء 16 أو الخميس 17 من شهر سبتمبر المقبل."
وأتم : " القرار يخضع أيضًا لتطور الحالة الصحية للاعبي مارسيليا، والتاريخ النهائي للمواجهة سيتم إعلانه في وقتٍ لاحقٍ".
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