رسميًا.. تأجيل افتتاحية الدورى الفرنسي بين مارسيليا وإيتيان بسبب كورونا

أعلنت رابطة الدورى الفرنسى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة افتتاحية الدورى الفرنسى التي كان من المقرر لها الجمعة المقبل ، وذلك بسبب إصابة ثلاثة لاعبين من فريق مارسيليا بفيروس كورونا.

ونشرت رابطة الدورى الفرنسى بيان

لها قائلة: " في ضوء نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة لنادي مارسيليا، تقرر تأجيل مباراته ضد سانت إيتيان في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لموسم 2020-2021"

وأضاف البيان : " ووفقًا للبروتوكول التنظيمي للمباريات الذي وضعته الرابطة، فقد تقرر تأجيل المباراة لتقام أحد أيام الأربعاء 16 أو الخميس 17 من شهر سبتمبر المقبل."

وأتم : " القرار يخضع أيضًا لتطور الحالة الصحية للاعبي مارسيليا، والتاريخ النهائي للمواجهة سيتم إعلانه في وقتٍ لاحقٍ".