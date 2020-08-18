الاتحاد المصرى للمواى تاى ينظم أول دورة للمدربين والحكام

اختتم الاتحاد المصرى لرياضة المواى تاى التايلاندية برئاسة الكابتن محمد ابراهيم عبد اللطيف أولى فعالياته منذ إشهاره فى 16 فبراير الماضى بقرار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى برقم 159 لسنة 2020 , الدورة الاساسية الاولى للمدربين و الحكام للمواى تاى و المواى بوران بالمركز الاولمبى بالمعادى أمس .

وقال الكابتن محمد إبراهيم عبد اللطيف رئيس الاتحاد المصرى للمواى تاى , إن الدورة تهدف إلى الارتقاء بمستوى المدربين والحكام فنيا وعلمياً وتحكيمياً وإبراز فنيات وتقنيات رياضة المواى تاى القتالية موضحاً أن الدورة استمرت لثلاثة أيام ، والقيت بها محاضرات تفصيلية عن التشريح

و كيفية الاعداد البدنى العام والخاص للاعبين و اصابات الملاعب و كيفية التعامل معها , فضلاً عن التدريب العملى من خلال الشرح و التدريب على الحركات الاساسية لرياضة المواى تاى للمدربين الدوليين الكابتن هلال أحمد و الكابتن جمال غانم و الكابتن محمود زينهم بمشاركة رئيس الاتحاد

وشدد الكابتن محمد إبراهيم , على انه تم اتخاذ و اتباع كافة الاجراءات الطبية الاحترازية المنصوص عليها فى تعليمات وزارة الشباب والرياضة للوقاية من فيروس كورونا حرصا على السلامة العامة

لجميع المشاركين فى الدورة موضحاً أن رياضة المواى تاى هى فن قتالى يرجع تاريخها الى اكثر من ثلاثة قرون و تسمى ايضاً فن ال 9 اطراف : اليدين , القدمين , الركبتين , الكوعين و الكلينش أى احكام امساك الرقبة وطرح الخصم

يذكر أنه شارك فى الافتتاح المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد الافريقى و نائب رئيس الاتحاد الدولى لرياضة الوشو كونج فو بكلمة افتتاحية بالدورة كضيف شرف و قد شارك بالحضور العميد خالد دراز المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للمواى تاى و محمد رمزى نائب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة المهندس أحمد رمضان و المهندس محمد سعد و الدكتور مصطفى الشيخ , كما شارك بالتنظيم الكابتن أحمد ابراهيم ابو بكر و عبد الكريم أحمد و المحاسب فهمى الشاذلى