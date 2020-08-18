باريس سان جيرمان في مواجهة لايبزيج بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسى نظيره الألمانى لايبزيج في مواجهة قوية مساء اليوم الثلاثاء،علي ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور النصف النهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ومن المقرر ان تبدأ مباراة باريس سان جيرمان

و لايبزيج في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء بتوقيت أبوظبى.

وتاهل باريس سان جيرمان إلي الدور النصف النهائي بعد هزبمة نظيره الإيطالي

أتلانتا في دور ال16 والإطاحة به من دورى الأبطال، بينما تأهل لايبزيج إلي نصف النهائى بعد أن أطاح بأتليتكو مدريد في دور ال16.

وأصبح نصف نهائي دورى أبطال اوروبا ألمانى فرنسى، بعد أن تاهلى كلا من بايرن ميونخ ولايبزيج من ألمانيا، وأولمبيك ليون وباريس سان جيرمان من فرنسا .