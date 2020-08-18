رياضة | قرار من الأهلي تجاه محمود متولي بعد إصابته بالصليبي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قرار من الأهلي تجاه محمود متولي بعد إصابته بالصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على اتخاذ إجراء جديد مع محمود متولي نجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وقرر مسؤولو المارد الأحمر، عرض متولي علي دكتور أحمد عبد العزيز استشاري العظام وجراح الملاعب، لمراجعة حالة اللاعب، وحسم التدخل الجراحي.

وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب، تعرضه للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي، وذلك بعد مغادرته مباراة اسوان رفقة طبيب الفريق الأحمر خالد محمود، إلى إحدى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.

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ومن المنتظر أن يخضع محمود متولي لأشعة جديدة، مساء اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي بدأ فيه مسؤولو النادي الأهلي ترتيبات إجراء الجراحه للاعب.

وتعرض متولي للإصابة أمس خلال مشاركته في مباراة أسوان، وغادر على أثرها الملعب وشارك ياسر إبراهيم بديلًا له في الدقيقة 23.

وكان النادي الأهلي، فاز على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.