رياضة | جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يربك حسابات الأهلي قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أشعة على العضلة الخلفية اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مواجهة فريقه للزمالك المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في قمة بطولة الدوري المصري.

وخرج جيرالدو مصابًا من مواجهة أسوان أمس، وشخص الجهاز الطبي بالأهلي الإصابة على أنها إجهاد في العضلة الخلفية، إلا أنه تم تفضيل خضوع اللاعب لأشعة لتحديد الإصابة بدقة قبل بدء البرنامج العلاجي.

Advertisements

كان الأهلي قد فاز على أسوان بثلاثية نظيفة في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري.