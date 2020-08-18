رياضة | مدرب الأهلي عن رمضان صبحي: لن نتأثر برحيله فلدينا 7 بدائل لتعويضه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي عن رمضان صبحي: لن نتأثر برحيله فلدينا 7 بدائل لتعويضه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عمرو أنور مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي أن القلعة الحمراء لن يتأثر مطلقا برحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.

وقال عمرو خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "طريقة لعب فايلر واضحة ولن تتأثر بعد رحيل رمضان صبحي، كما أنني تحدثت من قبل أن التعاقد مع طاهر مهم لأن الفريق لا يضمن استمرار رمضان".

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وأكمل : "هناك 7 بدائل لرمضان صبحي، كهربا وطاهر وجيرالدو والشحات والشيخ وأجايي، كما أن محمد شريف سيعود، لذلك لا أعتقد أن الأمور صعبة".

وعن بطولة دوري أبطال إفريقيا ومباريات الأهلي الحاسمة: "من مصلحة الأهلي أن المباريات ذهاب وعودة، كنت أتمنى تواجد الجماهير لأن الضغط الجماهيري يشكل فارق".

وأكمل : "لا أتمنى فريقا معين بالنهائي فجميعهم على قدر كبير من المنافسة".