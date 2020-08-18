رياضة | الأهلي يعالج محمود متولي في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعالج محمود متولي في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر محمود متولي مدافع الفريق لألمانيا تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد أن أثبتت الاشعة التي أجراها بعد مواجهة أسوان اصابته بقطع جزئي وجذع في الرباط الصليبي.

ويجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

كان محمود متولي قد غادر مباراة الأهلي وأسوان مصابًا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في الدوري المصري.

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