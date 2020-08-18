رياضة | صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة الأحلام لـ"زيدان" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد استقدام بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن زيدان هاتف بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، عقب الخسارة أمام إشبيلية 1-2 في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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وأشارت إلى بوجبا شعر باستياء كبير عقب الخسارة، وأراد زيدان أن يدعمه بسبب علاقة الصداقة الوثيقة بينهما.

وأوضحت أن زيدان لا يزال يحلم بانضمام بوجبا إلى ريال مدريد، لكن الأمر بعيد في الوقت الحالي.

وكشفت أن الصفقة معقدة بسبب الرواتب المرتفعة حاليًا في ريال مدريد، كما أن أزمة فيروس كورونا جعلت النادي الملكي مقيدًا أمام إبرام أي صفقات كبرى هذا الصيف.