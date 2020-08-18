رياضة | مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد تاون الإنجليزي ونجم الأهلي السابق، تهمة النصب، من قبل شركة "البطاطس" التي ترعى النادي الأهلي.

وأقدم صبحي على تصوير إعلان للشركة الراعية للأهلي، على اعتبار أنه لاعباً في القلعة الحمراء، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع ويعلن رغبته في الانتقال لفريق بيراميدز.

وأكدت مصادر صحفية، أن مسؤولي الشركة يدرسون التحرك قضائياً ضد اللاعب، بإتخاذ كافة الإجراءات القانوينة نحوه.

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واعتبرت الشركة، أن رمضان كان قد اتخذ قراره بالانتقال إلى بيراميدز قبل تصوير الإعلان، وما ما يعتبر "عملية نصب" على الشركة، كونه يحمل هوية النادي الأهلي.

وطالب مسؤولو الشركة رمضان صبحي برد المبلغ الذي اتخذه نظير تصوير الإعلان، إلا أن اللاعب رفض الأمر.

وقررت الشركة تصوير الإعلان مع لاعب آخر، وذلك لأن صبحي أصبح خارج النادي رسمياً.