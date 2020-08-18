رياضة | عاجل.. رونالدو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدو على أعتاب الانتقال إلى نيوكاسل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات بعيد جدًا عن الإستمرار في صفوف السيدة العجوز، خلال الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد أكدت أن رونالدو يرغب في الذهاب خارج البيانكونيري الموسم المقبل، بعد الخروج من دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليون الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة " ديلي تلغراف " فإن النجم البرتغالي بات قريبًا جدًا من الإنتقال إلى صفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي .

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حيث زعمت مجموعة بيلاجراف نوفا (BNG) أنها ستراقب لاعبين مثل نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وسط محادثات عن احتمال الاستيلاء على نيوكاسل.

وإقترب الشركة المدعومة من سنغافورة، من الإستيلاء علر أسهم النادي الإنجليزي مقابل 280 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن يوفنتوس يوفنتوس قد أعلن رغبته في الإبقاء على النجم البرتغالي من أجل إحياء مشروع النادي الجديد تحت قيادة أندريا بيرلو.