رياضة | فايلر يرفض مقترح لجنة التخطيط باستمرار آزارو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض مقترح لجنة التخطيط باستمرار آزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إقناع المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، باستمرار المهاجم المغربي وليد آزارو في الفترة المقبلة.

استمرار وليد آزارو في الأهلي

طلب السويسري رنيه فايلر المدير الفنى للأهلى من لجنة التخطيط البحث عن عروض للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء إعارته لصفوف الاتفاق السعودي.

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وشدد المدرب السويسري رنيه فايلر، على عدم حاجة للمغربي في الموسم الجديد، حيث حث إدارة النادي على ضرورة بيت الاعب، بهدف تعويض الأحمر عن المبالغ التي تم دفعها حتى الآن في الأجانب الذين قد يخرجون من حساباته.

ومن المنتظر أن يطلب الأهلى قيمة مالية مناسبة للمغربي الذي يرفض فايلر الإبقاء عليه فى الصفوف الحمراء خلال الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، تحاول لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، إقناع فايلر باستمرار أزارو لفترة إضافية مقبلة، وإعطاء اللاعب فرصة أخرى من أجل إثبات جدارته قبل الرحيل النهائي، ولكن المدير الفني لا يقبل بتواجده.