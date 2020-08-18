رياضة | ريد ستار بلجراد يقترب من ضم مدافع الأهلي.. وأمر وحيد يعرقل الصفقة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ريد ستار بلجراد يقترب من ضم مدافع الأهلي.. وأمر وحيد يعرقل الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمد عبد الجابر وكيل أعمال محمود الجزار مدافع الأهلي، المعار حاليًا لصفوف الجونة، أنه تواصل مع إدارة القلعة الحمراء، عن عرض ريد ستار بلجراد لضم المدافع خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير محمود الجزار في الميركاتو الصيفي

وقال عبد الجابر في تصريحات إذاعية عبر راديو مصر أن مسؤولي ريد ستار بلجراد طلبوا ضم محمود الجزار في الصيف المقبل.

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وتابع وكيل الجزار أن مسؤولي الأهلي لا يمانعوا رحيل المدافع بشرط الحصول على مبلغ معين.

وأضاف عبد الجابر أن الأهلي أبلغنه بانتهاء إعارة محمود الجزار بعد نهاية أكتوبر مشيرا إلى أن، ريد ستار يرغب في ضم اللاعب، ولا مشكلة مادية من أجل ضمه، لكن العائق الوحيد هو توقيت انضمامه.

وأتم وكيل الجزار: "نرفض دخول محمود الجزار في صفقة تبادلية خلال الفترة المقبلة، ننتظر حسم إدارة الأهلي لموقف الجزار، في ظل ارتباطه بعقد مع القلعة الحمراء".

الجدير بالذكر أن محمود الجزار قد انتقل للأهلي من صفوف كهرباء الإسماعيلية، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة بالقميص الأحمر.