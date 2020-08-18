رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في نهائي كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع نادي أرسنال يوم السبت 29 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات نهائي كأس الدرع الخيرية.

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وارسنال في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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ويلعب نادي أرسنال تلك المباراة بعد تحقيق للقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث فاز على تشيلسي في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويخوض الريدز تلك المواجهة بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وذلك لأول مرة منذ 30 عامًا.

وخسر ليفربول لقب الدرع الخيرية في الموسم الماضي على يد مانشستر سيتي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة، وذلك بعد التعادل بنتيجة هدف لكل فريق في الوقت الأصلي.