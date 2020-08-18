رياضة | التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ في مواجهة ليون بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره أولمبيك ليون الفرنسي يوم الأربعاء 19 اغسطس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقر هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ على التشكيل الأساسي الذي سيدخل تلك المباراة النارية ضد أولمبيك ليون، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: مانويل نوير.

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خط الدفاع: كيميتش - بواتينج - ألابا - ديفيز.

خط الوسط: جوريتزكا - تياجو ألكانتارا - جنابري - بريسيتيش.

خط الهجوم: توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

وحقق الفريق البافاري نتيجة عريضة على حساب برشلونة الإسباني في دور الربع نهائي، حيث فاز بنتيجة 8-2 على ملعب النور في لشبونة.