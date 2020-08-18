رياضة | التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان في مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان في مواجهة لايبزيج بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لدخول مباراة تعد نارية أمام فريق لايبزيج الألماني، والتي ستقام اليوم الثلاثاء 18 اغسطس في لشبونة، وذلك في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد نجح في الصعود لدور النصف نهائي بعد الاطاحة بنادي أتالانتا في الدور الماضي والفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

واستقر توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان على التشكيلة الأساسية التي ستخوض تلك المباراة أمام لايبزيج الألماني، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى: ريكو.

خط الدفاع: كيهرير - كيمبيمبي - تياجو سيلفا - كورزوا.

خط الوسط: ماركينيوس - ادريسا جايي - انخيل دي ماريا.

خط الهجوم: ماورو ايكاردي - نيمار دا سيلفا - كيليان مبابي.