شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة بوزارة الرياضة لتنفيذ أول مهرجان رياضي بالعلمين غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنفذ غداً الاربعاء وزارة الشباب والرياضة المهرجان الرياضي الأول بمدينة العلمين، وذلك ضمن خطتها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومساهمتها فى الترويج للسياحة ودعم المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية.

وينطلق المهرجان الرياضي صباح غد الاربعاء من امام مقر رئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن مسابقات " الرياضة للجميع و ينفذها الاتحاد المصري للرياضة للجميع، سباق لركوب الدراجات،كرة طائرة شاطئية، كرة قدم خماسي شاطئية، كرة السرعة، واستريت ورك اوت"

ويتابع عن كثب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جهود وإستعدادات الادارة المركزية للتنمية الرياضية التي تنفذ الحدث وكذلك التنظيم للمهرجان الرياضي والذي سيكون له عظيم الاثر في نقل صورة واقعية عن حجم انجازات الدولة المصرية في مدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع ان يشارك عدد من الوزراء في هذا المهرجان الرياضي الكبير، تأكيدًا على رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الرياضة اسلوب حياة لكل المصريين.

وفي نفس السياق يقام على هامش المهرجان الرياضي فعاليات إنطلاق شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم ٥٣ ولأول مرة من مدينة العلمين، ويشارك في البطولة أكثر من ١٥ ألف رياضي، يمثلون عدد من الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والخاصة.

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