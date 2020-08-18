شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض أشعة محمود متولي على أحمد عبد العزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو النادي الأهلي أشعة محمود متولي مدافع الفريق على الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي بعد تأكد تعرضه للإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة وجزع في الرباط الخارجي، وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب مساء أمس الاثنين عقب مباراة أسوان إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة وجزع في الرباط الخارجي إلا أن اللاعب سيجري أشعة جديدة اليوم.

وأضطر متولي لمغادرة مباراة الأهلي أمس أمام أسوان في الشوط الأول متأثرا بالإصابة حيث حل زميله ياسر إبراهيم بديلا له، ومن المنتظر أن يحسم الدكتور أحمد عبد العزيز حالة اللاعب وطريقة التدخل الجراحي والبرنامج العلاجي.

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واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13.

ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.