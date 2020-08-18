شكرا لقرائتكم حقيقة تفاوض الأهلي مع ثنائي الإسماعيلي والمقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مسئولو النادي الاهلي ما تردد مؤخراً بشأن وجود مفاوضات مع أكثر من لاعب بالدوري المحلي أبرزهم محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي وكذلك تجدد مفاوضات باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي ، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن النادي لا يتفاوض مع لاعبين من الدوري المحلي حالياً.

في هذا الشأن ، قال مصدر في النادي أن الإتجاه الفترة المقبلة ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة لتعويض رحيل رمضان صبحي الذي فضّل الرحيل لنادي بيراميدز رافضاً عرض الاهلي بالبقاء بعد إنتهاء إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

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وأوضح المصدر أن النادي لا يفكر في صفقات محلية حالياً نافياً ما تردد بشأن التفاوض مع محمد إبراهيم أو باهر المحمدي أو غيرهما ، موضحاً أن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لا يشغل نفسه حالياً إلا بمنافسات الدوري وكذلك بطولة أفريقيا وسيتم البحث عن صفقة أجنبية لتعويض رحيل رمضان صبحي.

من ناحية أخرى ، منح محمود الخطيب، رئيس الأهلى، رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلى، وأعلن أنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).