شكرا لقرائتكم نادي مصر ضد الزمالك .. كارتيرون يعيد ساسي لمركزه الأصلى استعدادا للقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك إعادة التونسى فرجانى ساسى إلى مركزه الأصلى كوسط مدافع بجانب طارق حامد فى لقاء أف سى مصر بالدورى، على أن يشارك يوسف أوباما أو أحمد سيد زيزو خلف المهاجم .

Advertisements

كان كارتيرون اعتمد على فرجانى ساسى فى الجانب الهجومى خلال المباراتين الماضيتين ، بينما لعب بالثنائى محمد حسن وطارق حامد فى منطقة الوسط لسد العجز فى منطقة وسط الملعب ، إلا أنه تراجع مفضلا عودة ساسى لمركزه الأصلى استعدادا للقاء الأهلى فى لقاء القمة المصرية المقرر له السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدورى خاصة وأنه اللاعب يمثل قوة فى وسط الملعب مع طارق حامد .

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.