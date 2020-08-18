شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الغنى العميل المشترك فى مواجهة الزمالك أمام نادى مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد محمد عبد الغنى مدافع الزمالك العميل المشترك فى مباراة فريقه الليلة أمام نادى مصر ناديه السابق فى إطار الجولة الـ 20 بالدورى الممتاز، خاصة أنه انضم لصفوف القلعة البيضاءعام 2018 قبل الماضى.

ونجح عبد الغنى فى إثبات ذاته داخل جدران قلعة ميت عقبة فى ظل حصوله على ثقة جميع الأجهزة الفنية التى تعاقبت على تدريب الفريق الأبيض وآخرهم الفرنسى باتريس كارتيرون.

كشف محمد عبدالغنى، نجم خط دفاع فريق الكرة بنادي الزمالك، عن كواليس انضمامه للزمالك منذ موسمين مؤكدا ان لحظة توقيعه للزمالك هي الأبرز في حياته.

وقال عبد الغني في تصريحات لقناة نادي الزمالك مؤخرا إنه وقع لصفوف الفريق الأبيض على بياض، وأن المدير الفني خالد جلال، كان سبباً رئيسياً في انتقالي للزمالك، مضيفا "كنت قريباً من الانتقال لإنبي بعد اعجاب ايهاب جلال بي، وهو ما تزامن مع تولي خالد جلال تدريبي في إف سي مصر، والذي رشحني للزمالك".

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حدد مسئولو الزمالك 4.5 مليون جنيه، راتبًا سنويًا لمحمد عبد الغنى مدافع الفريق، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى بعد موسمين، وذلك تقديراً من إدارة النادى الأبيض لمجهودات اللاعب التي قدمها مع الفريق منذ ضمه من نادى مصر، حيث ينص عقده الحالي على تقاضيه ما يقرب من مليون جنيه سنوياً، لذا جاء قرار إدارة نادى الزمالك بتقديره ماليًا بصورة أفضل بعد المجهودات التي قدمها وكشف وكيله ميدو حزين عن توقيعه على بياض للنادى في جلسة مع مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء دون تحديد المقابل الذى سيتقاضاه والذى كشف مصدر مقرب من اللاعب إن الإدارة البيضاء عرضت عليه تقاضى 4.5 مليون جنيه سنوياً.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى كارتيرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمد عبدالغنى ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجانى ساسى وأحمد زيزو وأمامهما محمد أوناجم وحسام أشرف وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: كاسونجو أو أسامة فيصل.