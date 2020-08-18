شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع ثنائى الزمالك والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مسئولو النادى الأهلى ما تردد مؤخراً بشأن وجود مفاوضات مع أكثر من لاعب بالدورى المحلى أبرزهم محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالى، وكذلك تجدد مفاوضات باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى، وشدد مسئولو القلعة الحمراء على أن النادى لا يتفاوض مع لاعبين من الدورى المحلى حالياً.

وفى هذا الشأن قال مصدر فى النادى إن الاتجاه الفترة المقبلة ضم لاعب أجنبى بمواصفات خاصة لتعويض رحيل رمضان صبحى، الذى فضّل الرحيل لنادى بيراميدز رافضاً عرض الأهلى بالبقاء بعد إانتهاء إعارة اللاعب من هيدرسفيلد الإنجليزى فى 30 يونيو الماضى.

Advertisements

وأوضح المصدر أن النادى لا يفكر فى صفقات محلية حالياً نافياً ما تردد بشأن التفاوض مع محمد إبراهيم أو باهر المحمدى أو غيرهما، موضحاً أن الجهاز الفنى بقيادة رينيه فايلر لا يشغل نفسه حالياً إلا بمنافسات الدورى وكذلك بطولة أفريقيا وسيتم البحث عن صفقة أجنبية لتعويض رحيل رمضان صبحى.

من ناحية أخرى، منح محمود الخطيب، رئيس الأهلى، رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حرية اختيار لاعب أجنبى بمواصفات خاصة وإمكانيات فنية عالية، حتى لو تكلّفت الصفقة مبلغاً كبيراً على خزينة الأهلى لتعويض غياب رمضان صبحى لاعب الفريق الذى رفض البقاء مع الأهلى، وأعلن أنه سيرحل إلى بيراميدز مع بداية الموسم الجارى.

ومن المقرر أن يعقد الخطيب جلسة خاصة مع فايلر خلال الأيام المقبلة لمناقشة عدة ملفات مهمة، وفى مقدمتها ضم صفقة قوية ستكون أجنبية بنسبة كبيرة، وهو ما يستدعى الاستغناء عن ثنائى أجنبى من سداسى الفريق (على معلول، وليد أزارو، ديانج، بادجي، أجاى وجيرالدو).