شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبى الزمالك بعدم تكرار سيناريو المبارتين الماضيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك من لاعبيه عدم تكرار سيناريو المباراتين الماضيتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر المقاصة أمام نادى مصر فى اللقاء المقرر بينهما مساء اليوم فى الجولة العشرين للدورى وإحراز هدف مبكر لإراحة الأعصاب وإرباك المنافس، خاصة أن تلك المباراة تعد البروفة الأخيرة للفريق قبل المواجهة الصعبة أمام الأهلى يوم السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدورى.

كان الزمالك قد تعادل أمام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى لقاء دراماتيكى حيث تسيد الفريق الأبيض مجريات المباراة من البداية للنهاية واستطاع فرجانى ساسى التقدم بهدف مع نهاية الشوط الاول وتسابق اللاعبون فى إهدار الفرص السهلة فى الشوط الثانى حتى أدرك أحمد راشد هدف التعادل للإتحاد السكندرى ، وفى لقاء المقاصة فشل اللاعبون فى إحراز هدف التقدم طيلة التسعين دقيقة حتى جاء الفرج فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق الناشئ حسام أشرف .

فى الوقت نفسه حذر كارتيرون لاعبيه من الهجمات المرتدة المتوقع أن يشنها لاعبو أف سى مصر على مرمى محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ، مؤكدا للمدافعين على ضرورة توخى الحذر فى التقدم خلف المهاجمين وفى الكرات الثابتة فى ظل حاجة المنافس الماسة لتحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة للتقدم خطوة مهمة فى جدول الترتيب.