شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إجراءات سفر محمود متولى لألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر محمود متولى مدافع الفريق لألمانيا تمهيداً لإجراء جراحة الرباط الصليبى بعد أن أثبتت الأشعة التى أجراها بعد مواجهة أسوان إصابته بقطع جزئى وجذع في الرباط الصليبي، ويُجري محمود متولي أشعة أخرى اليوم الثلاثاء للتأكد من صحة التشخيص، في الوقت الذي بدأ مسئولو الأهلي في ترتيبات اجراء الجراحة للاعب في أسرع وقت.

واستعاد فريق الأهلى ذاكرة الانتصارات وحقق فوزًا ثمينًا على فريق أسوان "المُكافح" بثلاثية نظيفة حملت توقيع جيرالدو ووليد سليمان وبادجى خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ، الإثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وعاد الأهلى للانتصارات بعد التعادل فى الجولة الماضية مع الإنتاج الحربى بهدف لمثله ورفع الأحمر رصيده إلى 56 نقطة يؤمن بهم قمة الدورى ويواصل رحلة الدفاع عن اللقب المحلى، فيما تجمّد رصيد أسوان عند 19 نقطة يبقى بهم فى المركز الـ13، ونجح الأهلى فى التغلّب على "كفاح" فريق أسوان وكذلك لعنة الإصابات التى ضربت الفريق فى مباراة الليلة بعدما غادر الثنائى محمود متولى وأحمد الشيخ أرض الملعب للإصابة.