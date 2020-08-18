شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع غداً لبحث عدداً من الملفات الهامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً هاماً غداً الأربعاء في مقر النادي بالجزيرة لمناقشة عدداً من الملفات الهامة والخاصة بالإنشاءات واعتماد ستاد السلام كملعب لفريق الكرة خلال الفترة المقبلة.
ويناقش مجلس الأهلي سبل الدعم لمؤمن زكريا لاعب الفريق في أزمته الصحية، وأرسل محمود الخطيب خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يجدد فيه طلب الأهلى الموافقة على صرف قيمة عقد مؤمن زكريا بالكامل، نظراً للظروف الضحية التى يمر بها اللاعب والتى أوقفته عن ممارسة لعبة كرة القدم، ورغبة من النادى وقياداته فى مساندة مؤمن لعطائه وإخلاصه.
وأكد رئيس النادى فى خطابه أن الدفعات الاستثنائية التى تمت الموافقة على صرفها للاعب من قبل ليست كافية نظراً للتكلفة الباهظة لقيمة العلاج وأن النادى الأهلي يطلب موافقة الوزارة على صرف قيمة العقد بالكامل لعدم مخالفة اللوائح والقوانين، كما أن الأمر يستوجب الوقوف بجانب اللاعب الذى يمر بظروف صحية صعبة خاصة وأن كرة القدم هى مصدر دخله الوحيد.
وشدد الخطيب على ثقته فى استجابة الدكتور أشرف صبحي لطلب النادى لاسيما أنه لا يتأخر عن دعم ومساندة كل اليراضيين الذين يمرون بمثل هذه الظروف.
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