شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السويسرى رينيه فايلر إلى استكمال مشوار الدفاع عن لقب الدورى الممتاز مستغلا صدارة ترتيب الجدول بفارق كبير بواقع 56 نقطة قبل مواجهة غريمه التقليدى الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الـ 21 .

ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى ، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.

بينما يلتقى الأهلى مع الجونة يوم 26 أغسطس الجارى قبل أن يلتقى الوداد المغربى يوم 25 سبتمبر فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى الذهاب و يوم 2 أكتوبر فى الإياب ، و يتبقى للأهلى عدة مباريات فى الدورى لم تحدد لجنة المسابقات بإتحاد الكرة موعدها بعد حتى الأن .

ويتبقي للاهلى في مسابقة الدورى الممتاز 12 مباراة لم تحدد لجنة المسابقات موعدها حتي الان :

المصرى البورسعيدى × الأهلى

الأهلي × وادى دجلة

حرس الحدود × الأهلي

الأهلي × الإسماعيلى

الاتحاد السكندرى × الأهلي

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الأهلي × مصر المقاصة

نادى مصر × الأهلي

طنطا × الأهلي

الأهلي × المقاولون العرب

إنبى × الأهلي

الأهلي × بيراميدز

طلائع الجيش ، الأهلي

وعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكثر من محاضرة فنية مع جهازه المعاون قبل مواجهة الزمالك المرتقبة، وشهدت المحاضرة التحدث عن أبرز الإيجابيات والسلبيات في الفريق الأبيض قبل مباراة القمة والتي في حالة فوز الأهلي بها سيكون قد اقترب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري العام هذا الموسم.

وطلب فايلر مشاهدة مباراة مصر المقاصة والزمالك والتي حسمها الأخير بهدف في الوقت القاتل للاستفادة من تجربة الفريق الفيومي، والذي نجح في شل مفاتيح لعب الزمالك طوال الـ90 دقيقة قبل أن ينجح الفريق الأبيض في تحقيق الفوز بالدقيقة الأخيرة من عُمر اللقاء.