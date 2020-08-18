الامارات | إنترميلان يضرب موعداً مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنترميلان يضرب موعداً مع إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 أغسطس 2020

لحق انتر ميلان الايطالي بإشبيلية الإسباني إلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم بفوزه الصريح على شاختار دانييتسك الاوكراني 5-صفر أمس في مدينة دوسلدورف الألمانية في الدور نصف النهائي.

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ويدين إنتر ميلان بفوزه الكبير إلى مهاجميه الدوليين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبلجيكي روميلو لوكاكو اللذين سجل كل منهما ثنائية، الأول في الدقيقتين 19 و74، والثاني في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل دانيلو دامبروزيو الهدف الثاني (64). وكان اشبيلية حجز البطاقة الأولى إلى المباراة النهائية المقررة الجمعة المقبل في كولن، بفوزه على مانشستر يونايتد الانجليزي 2-1 الاحد. ولم يحرز انتر ميلان اي لقب محلي او اوروبي منذ موسم 2011-2012 عندما احرز كأس ايطاليا.

وأكد انتر ميلان أنه يشكل عقدة للفرق الاوكرانية، ففي تسع مواجهات معها، فاز ست مرات وتعادل ثلاث مرات علما بان الفريق الايطالي توج بطلا لهذه المسابقة للمرة الاخيرة موسم 1997-1998 بفوزه على مواطنه لاتسيو بثلاثية نظيفة. اما شاختار فتوج بطلا لهذه المسابقة عام 2009 بفوزه على فيردر بريمن الالماني 2-1 بعد التمديد.

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